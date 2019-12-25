Квартиру жителя Зеленогорска залило кровью мертвого соседа сверху

Труп пролежал в незапертой однушке около месяца.

Ночью 19 марта в полицию Курортного района Петербурга позвонил обеспокоенный житель территории Красавица в Зеленогорске. Мужчина сообщил, что с потолка его квартиры капает похожая на кровь жидкость, а в помещении витает трупный запах. ОБ этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Прибывшая на место полиция подтвердила информацию – в квартире этажом выше нашли труп с гнилостными разложениями. Отмечается, что дверь в однушку была не заперта, рядом с телом лежал паспорт – умершим оказался 43-летний петербуржец. Со слов соседа, в последний раз он слышал движение и шум в этой квартире порядка трех недель назад.

Причина смерти мужчины еще не выяснена.

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Фото: Piter.TV