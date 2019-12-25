Сантехник обнаружил труп женщины в подвале дома на Дыбенко

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

В среду, 17 марта, в полицию Петербурга обратился 54-летний мужчина, работающий слесарем-сантехником. Он заявил, что в подвале дома № 12/1 на улице Дыбенко нашел труп женщины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Женщина была одета в синюю толстовку, синие джинсы и черные сапоги до колена. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Труп направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Проверку проводит Следственный комитет.

Ранее петербуржец до смерти избил знакомого и похитил его телевизор.

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