Жителя Новгорода подозревают в поджоге магазина на Кондратьевском

В результате возгорания никто не пострадал.

В ночь на 5 сентября в Калининском районе горел продуктовый магазин. Полицейские задержали мужчину, который мог быть причастен к пожару. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Информация о пожаре поступила в диспетчерскую службы спасения в 00:57. На Кондратьевском проспекте пламя охватило два "квадрата" обстановки магазина, который находится на первом этаже жилого дома № 65. К двум часам ночи возгорание ликвидировали.

Утром, 5 сентября, правоохранители задержали 41-летнего уроженца Новгородской области, подозреваемого в поджоге маркета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Солдата Корзуна 8 пожарных потушили огонь в трехкомнатной квартире.

Фото: Piter.tv