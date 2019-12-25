На Солдата Корзуна 8 пожарных потушили огонь в трехкомнатной квартире

Утром в воскресенье, 5 сентября, в Приморском районе произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В трехкомнатной квартире на Солдата Корзуна, 32, горела обстановка площадью в три "квадрата". Спасатели в составе 8 человек на двух спецмашинах ликвидировали пламя в 08:37. В результате случившегося никто не пострадал.
Сейчас выясняется причина пожара. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Красном Селе из горящего дома госпитализировали женщину.
Фото: Piter.tv
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