Жителя Луги задержали за надругательство над падчерицей

На мужчину заявил родной отец семиклассницы.

В Луге по подозрению в совершении насильственных действий в отношении школьницы-падчерицы задержали 40-летнего мужчину. К нему пришли после сигнала от родного отца девочки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, 40-летнего безработного полицейские задержали вечером 1 марта в квартире дома на одной из улиц в Луге. Мужчину подозревают в надругательстве над 13-летней падчерицей. В полицию обратился 37-летний отец девочки. Он рассказал, что гражданский муж его бывшей супруги применил насилие к семикласснице около пяти вечера.

Возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего".

Ранее иностранец изнасиловал семиклассницу в гостинице в Петербурге.

Фото: Piter.TV