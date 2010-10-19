Жителя Ленобласти задержали за поцелуи с пятиклассницей

Также девочка призналась, что осенью у неё был секс с девятиклассником.

Жителя Всеволожского района Ленобласти подозревают в развращении 12-летней школьницы. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию поступило заявление от 36-летней жительницы поселка Щеглово. Она сообщила, что увидела интимную переписку её дочки (ученица 5 класса) с незнакомцем. Девочка рассказала полицейским, что 2 месяца назад познакомилась с 28-летнием мужчиной. Она несколько раз виделась с ним, при встречах они целовались. Девочка пояснила, что когда молодой человек узнал о её возрасте, он продолжил с ней общаться только в соцсетях. Мужчина был задержан.

Также школьница призналась, что осенью 2021 года у неё был секс с девятиклассником из её школы.

Ранее сотрудницу пенсионного фонда изнасиловал приятель.

Фото: Piter.tv