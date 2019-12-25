Жителя Ленобласти с болями в спине по факту лечили от коронавируса

По данным из карточки, у мужчины была температура, насморк, кашель и ломота в теле.

Проживающий в Сланцах мужчина написал обращение на имя губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. В нем мужчина усомнился в достоверности публикуемой статистики по заболевшим коронавирусом.

Мужчина заявил, что в октябре сорвал спину на работе и вызвал врача. Тот выписал ему лекарства для спины. Позже, когда он сам пришел в поликлинику на прием, обнаружил в своей карточке совершенно другой диагноз – назофарингит. Оказалось, что у мужчины была температура 38 градусов, насморк, кашель и ломота в теле. По данным из карточки, он сдавал мазок и по списку лекарств лечился не от боли в спине, а от коронавируса.

Так у нас ведут статистику? Зла не хватает. Сланцевская ГБУЗ. И я не один такой в Сланцах. Возмутился житель Ленобласти в комментариях на странице Дрозденко в Instagram

В результате ответ пришел не от губерантора, а Комитета по здравоохранению 47-го региона. Чиновники заявили, что, никакого злого умысла у врачей не было. Они предположили, что просто произошла путаница.

В связи с ростом числа обращений врач обслуживает порядка 40 вызовов в день, информация в карту вносится позже. Скорее всего, не в ту карточку вклеили прием, видимо, перепутали. Обязательно разберемся, приносим извинения за ошибку. Ответили в Комздраве Ленобласти

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Фото: Piter.TV