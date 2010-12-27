Житель Ленобласти получил катану в живот за замечание о громкой музыке

Местного жителя нашли в общежитии со следами насильственной смерти.

В городе Кингисепп Ленинградской области расследуют убийство жителя общежития, которого нашли в холле одного из блоков с ножевыми ранениями. Как Следственный комитет области, предполагаемого убийцу задержали.

По предварительной версии, конфликт между соседями произошел ночью 18 марта из-за того, что погибший сделал замечание своему соседу за громкую музыку. Однако задержанный вместо того, чтобы убавить громкость, вонзил 31-летнему мужчине в живот катану. От полученных травм его оппонент скончался на месте.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый 37-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. По факту случившегося ведется дальнейшая проверка. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербургская полиция задержала пятерых активистов в день выборов президента.