Петербургская полиция задержала пятерых активистов в день выборов президента

В Северной столице участники митинга против выборов проведут время под стражей полиции.

Днем 18 марта в Петербурге задержали пять человек за призывы к “русскому бунту”. Активисты впрошли через одну из улиц города с зажженными фаерами и плакатами с агитационной надписью с анархическим содержанием. Все участники акции принадлежат к одному движению - Ассоциации народного сопротивления и Национал-революционному авангарду.

Молодые люди пытались агрессией негативно высказать свою позицию против проведения выборов президента России. Вечер и ночь активисты провели в отделении полиции. Их задержали по статье за нарушение установленного порядком организации митинга.

Петербуржцы были пойманы около станции метро “Пионерская”. Их повалили на землю оперативники. В этот момент оппозиционеры хотели вывесить баннер. По сведениям от представителей организации, в частности был задержан координатор петербургского штаба движения Андрей Бельиченко, а также некая девушка по имени Татьяна. По информации из группы “Вконтакте” “АНС”, полиция задерживала также и обычных прохожих, которые не имели отношение к акции протеста.

Фото: Вконтакте/Национал Революционный Авангард