В Колпино нашли еще одну жертву арестованного за педофилию мужчины

Жертвами колпинца стали два подростка, не достигшие 14 лет.

Сотрудники колпинской полиции нашли еще одну жертву 39-летнего мужчины, задержанного по подозрению в педофилии. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В марте текущего года в Колпино задержали мужчину по подозрению в совершении развратных действий в отношении 13-летнего школьника. Спустя несколько недель следователи нашли еще одну жертву предполагаемого извращенца. Вторым потерпевшим оказался 12-летний мальчик.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия с лицами, не достигшими 14-летнего возраста". В настоящий момент мужчина находится под арестом. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что полиция задержала мужчину, который приставал к девочкам в "Галерее".

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