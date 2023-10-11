Жителя Херсонской области задержали по подозрению в передаче ВСУ сведений о ВС РФ

Мужчина подозревается по статье за шпионаж.

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали жителя Херсонской области по подозрению в передаче украинской стороне данных о российских военнослужащих, расположенных в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы надзорного ведомства в новом регионе страны.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержан житель 1998 г. р., который добровольно осуществил сбор и передачу украинской стороне сведений о перемещениях и местах дислокации. пресс-служба УФСБ РФ по Херсонщине

Следственный отдел ведет уголовное дело по статье 276 УК РФ за шпионаж. Злоумышленник может получить наказание в виде лишения свобод на срок до 20 лет. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

В Приморье мужчину задержали за шпионаж в интересах украинской разведки.

Фото и видео: ФСБР России по региону