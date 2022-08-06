В Приморье мужчину задержали за шпионаж в интересах украинской разведки

Ведется уголовное дело.

Житель Приморского края задержан за государственную измену в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы территориального управления ФСБ России. Специалисты заметили, что мужчина полностью осознавал возможность применения информации противником против национальной безопасности РФ. В том числе, вероятность проведения "акций прямого воздействия". На текущий момент сведений о том, получал ли россиянин за свою работу материальное вознаграждение, нет.

"Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края. пресс-служба УФСБ РФ

Ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ. Фигурант расследования помещен под стражу.

ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Приморского края