В Приморье мужчину задержали за шпионаж в интересах украинской разведки

Житель Приморского края задержан за государственную измену в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы территориального управления ФСБ России. Специалисты заметили, что мужчина полностью осознавал возможность применения информации противником против национальной безопасности РФ. В том числе, вероятность проведения "акций прямого воздействия". На текущий момент сведений о том, получал ли россиянин за свою работу материальное вознаграждение, нет.
"Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края.
пресс-служба УФСБ РФ
Ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ. Фигурант расследования помещен под стражу.
ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины.
Фото и видео: Telegram / Прокуратура Приморского края
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