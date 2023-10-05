ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины

Мужчина получал деньги от иностранных спецслужб за предоставленные сведения.

Житель Владимирской области задержан за сотрудничество с украинскими спецслужбами. В ФСБ России узнали, что подозреваемый должен был за материальное вознаграждение "сливать" данные о военных железнодорожных эшелонах, идущих по территории региона. Силовики заметили, что гражданин страны по собственной воле пытался связаться с иностранными кураторами, в том числе - представителями киевского режима ради корыстных целей.

Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами. пресс-служба ФСБ РФ

В надзорном ведомстве заметили, что действия россиянина были взяты под контроль, а переписка задокументирована. Факт получения денежного вознаграждения подтверждается распиской и фотоотчетом. По факту инцидента ведется уголовное дело.

В Крыму предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Telegram / РИА Новости