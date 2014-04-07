В Крыму предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ

В ФСБ рассказали о проведенной на полуострове операции.

Сотрудники ФСБ России пресекли попытку проникновения в Крым группы диверсантов украинской разведки. Иностранцы пытались снять провокационные фотографии и видеозаписи с украинским национальным флагом на территории полуострова. Известно, что инцидент произошел утром 4 октября. Злоумышленники из Главного управления разведки Министерства по обороне киевского режима использовали быстроходные плавательные средства. Военнослужащие поймали одного украинца и взяли мужчину в плен. Во время допроса он рассказал о цели ДРГ.

....Для подготовки пропагандистского контента направлена прежде всего на создание у населения Украины и зарубежных спонсоров иллюзии военного успеха на фоне провального контрнаступления. Украинское руководство для проведения PR-акций жертвует элитными подразделениями. источник "РИА Новостей"

В алтайском Рубцовске задержали мужчину за планы взорвать здание администрации.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России