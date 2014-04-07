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В Крыму предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ

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В ФСБ рассказали о проведенной на полуострове операции.

Сотрудники ФСБ России пресекли попытку проникновения в Крым группы диверсантов украинской разведки. Иностранцы пытались снять провокационные фотографии и видеозаписи с украинским  национальным флагом на территории полуострова. Известно, что инцидент произошел утром 4 октября. Злоумышленники из Главного управления разведки Министерства по обороне киевского режима использовали быстроходные плавательные средства. Военнослужащие поймали одного украинца и взяли мужчину в плен. Во время допроса он рассказал о цели ДРГ. 

....Для подготовки пропагандистского контента направлена прежде всего на создание у населения Украины и зарубежных спонсоров иллюзии военного успеха на фоне провального контрнаступления. Украинское руководство для проведения PR-акций жертвует элитными подразделениями.

источник "РИА Новостей"

В алтайском Рубцовске задержали мужчину за планы взорвать здание администрации.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: всу, диверсия, крым, регионы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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