Жителя Читы приговорили к шести годам колонии за оправдание теракта в Архангельске

Мужчина будет находиться в колонии общего режима.

Жителя Читы приговорили к шести годам колонии общего режима за оправдание теракта в Архангельске. Об этом рассказали представители пресс-службы ФСБ по Забайкалью. Вердикт вынес первый восточный окружной военный суд. Рассматривалось дело о преступлении, совершенном в 2018 году в здании ФСБ Архангельской области.

Читинец умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, в нарушение федерального законодательства о противодействии терроризму разместил в сети материалы, оправдывающие теракт в 2018 году. пресс-служба ФСБ по региону

Напомним, что мужчина стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Во время следственных мероприятий читинец не раз говорил о том, что причинит вред сотрудникам правоохранительных органов и зданиям, которые относятся к службам безопасности.

Напомним, что взрыв на входе в здание управления ФСБ России по Архангельской области произведен 31 октября 2018 года. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за террористический акт и незаконное ношение боеприпасов (статьи 205 и часть 1 статьи 222 УК РФ). Специалисты уверены, что взрывное устройство на территорию объекта пронес подросток, который погиб в момент совершения преступления. Из-за его действий трое сотрудников УФСБ были ранены.

В Брянске правоохранителями пресечена деятельность по хищению дизельного топлива.

Фото: Piter.tv