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Жительница Ставрополья продала новорожденного ребенка через интернет за 440 тысяч рублей
Сегодня, 10:49
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MShaffter

Жительница Ставрополья продала новорожденного ребенка через интернет за 440 тысяч рублей

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На объявление в интернете откликнулась женщина и сообщила в полицию.

На Ставрополье 36-летняя женщина обвиняется в продаже своего новорожденного ребенка.

Как сообщают региональные следственные органы Ставропольского края, в сентябре 2019 года беременная женщина разместила в интернете объявление о продаже ребенка, который должен был родиться в декабре. Объявление увидела другая женщина и сообщила в полицию.

Согласно достигнутой договоренности, в декабре 2019 года подозреваемая продала свою новорожденную дочь за 440 тысяч рублей вышеуказанной женщине, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

СУ СК РФ по Ставропольскому краю

Сейчас новорожденная девочка находится в больнице. На мать заведено уголовное дело.

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Фото: pixabay.com

Теги: новости ставропольского края, новости ставрополья, продала новорожденного
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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