Стало известно имя первого лотерейного миллиардера в России

Женщина объявилась сразу после новогодних праздников.

Жительница Подмосковья Надежда Бартош стала первой россиянкой, выигравшей в лотерею 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба распространителя государственных лотерей.

Она объявилась сразу после новогодних праздников. Надежда Бартош рассказала, что билет на её день рождения (31 декабря) ей подарили сын с дочкой. Причем выбирала она его в спешке, за 7 минут до закрытия точки продажи.

Выигрыш стал рекордным за всю историю российских государственных лотерей. В розыгрыше приняли участие 53 614 853 билета. В первый день 2020 года помимо миллиардера появились еще 99 лотерейных миллионеров.

Ранее мультимиллионеры "Столото" рассказали о жизни после победы в лотерею.