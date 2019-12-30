  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:27
90
nastya960
Код вставки плеера

Стало известно имя первого лотерейного миллиардера в России

0 0

Женщина объявилась сразу после новогодних праздников.

Жительница Подмосковья Надежда Бартош стала первой россиянкой, выигравшей в лотерею 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба распространителя государственных лотерей.

Она объявилась сразу после новогодних праздников. Надежда Бартош рассказала, что билет на её день рождения (31 декабря) ей подарили сын с дочкой. Причем выбирала она его в спешке, за 7 минут до закрытия точки продажи.

Выигрыш стал рекордным за всю историю российских государственных лотерей. В розыгрыше приняли участие 53 614 853 билета. В первый день 2020 года помимо миллиардера появились еще 99 лотерейных миллионеров.

Ранее мультимиллионеры "Столото" рассказали о жизни после победы в лотерею.

Теги: выигрыш, лотерея
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии