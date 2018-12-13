Петербурженка проведет 7 лет в тюрьме за убийство сожителя и нападение на полицейского

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал виновной 58-летнюю местную жительницу Ирину Жаворонкову. В ее отношении было возбуждено три уголовных дела по статьям "Убийство", "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным прокуратуры, в мае 2018 года в квартире дома по Большой Прохоровской женщина нанесла своему сожителю три удара ножом, он погиб. Когда прибыли полицейские, женщина стала оказывать сопротивление. Одного полицейского она пнула, второго несколько раз оскорбила.
В колонии общего режима женщина проведет 7 лет и 1 месяц.
Ранее в Петербурге мужчина зарезал соседа по коммуналке.
Фото: pixabay
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