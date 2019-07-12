Теперь она представит нашу страну на конкурсе "Миссис Планета".

Петербурженка Алёна Комарова стала обладательницей титула Mrs. Russia Eurasia Planet. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Конкурс проходил в крымском Судаке. Всего участие в конкурсе приняли 20 замужних женщин из России, Армении и Греции. При этом не все девушки смогли приехать на финал из-за пандемии.

Победительниц выбирали в четырёх категориях: "Интернешнл", "Классик", "Крым" и "Россия". Петербурженка получила титул Mrs. Russia Eurasia Planet и теперь представит нашу страну на конкурсе "Миссис Планета".

Ранее петербурженка победила на Всероссийском конкурсе "Леди Интеграция".

Фото: пресс-служба фестиваля Mrs. Planet Eurasia