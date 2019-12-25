Жительница Ленобласти заявила, что бывший парень шантажирует ее и угрожает убийством

В настоящий момент девушка живет у матери.

В Ленобласти девушка была вынуждена обратиться за помощью к стражам порядка из-за угроз и шантажа бывшего парня. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам девушки, 41-летний мужчина преследует ее и угрожает убийством. Кроме того, он шантажирует, что выложит ее интимные фотографии в соцсети.

Сейчас мужчина проживает в ЖК "Ультра-Сити" на Комендантском проспекте. Девушка переехала к матери во Всеволожский район Ленобласти и просит принять меры в отношении экс-бойфренда.

Ранее мы писали, что житель Петербурга душил сожительницу и угрожал ей убийством.

Фото: Piter.TV