Сожитель роженицы рассказал, что семью выгнали из дома.

Жительница Дзержинска родила ребенка в коллекторе около Желнинского моста. Об этом рассказали очевидцы. Известно, что местная жительница вместе с двухлетним ребенком залезла в коллектор теплосети в ночь на 8 февраля, а ее возлюбленный в это время дежурил наверху. После этого случая к месту инцидента прибыли спецслужбы. Сотрудники спасательной службы вытащили роженицу вместе с малышом. После этого их с еще одним ребенком направили в больницу. Мужчина находится в правоохранительных органах для дачи показаний.

Местные журналисты уточнили, что семью якобы выгнали из дома. Мужчина не смог ответить на вопрос о том, почему беременная не стала обращаться в перинатальный центр. Она родила без помощи медиков. Сейчас пациентке оказывается необходимая поддержка. Новорожденный находится в стабильном состоянии.

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