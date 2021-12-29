Лукашенко рассказал о планах вооружить часть сотрудников МЧС Белоруссии

Минск рассматривает возможность вооружения части сотрудников МЧС Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания по совершенствованию структуры системы МЧС.

По словам главы государства, такая мера необходима, чтобы в случае конфликта или военных действий сотрудники ведомства могли выполнять задачи наравне с армией.

Если произойдет какой-то конфликт, не дай бог война, у нас что, в МЧС крепкие надежные сотрудники будут в стороне? Нет. Они не только пожар будут тушить <…> Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По его мнению, вооружение спасателей необходимо, так как для такой небольшой страны как Белоруссия непозволительно иметь армию численностью 200-300 человек.

Ранее Лукашенко пообещал совместный ответ Москвы и Минска в случае войны Киева против Донбасса.

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