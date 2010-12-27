В среднем россияне хотят получать 66 тысяч рублей в месяц.

Жители крупных российских городов назвали размер справедливой зарплаты. В среднем россияне хотят получать 66 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные опроса страховой компании "Сбербанк страхование жизни".

Исследователи опросили жителей 39 региональных центров России. Самые высокие запросы оказались у москвичей — они хотят получать в среднем около 105 тысяч рублей в месяц. Впрочем, эта цифра недалеко ушла от реального уровня зарплат в столице — 99 тысяч рублей.

У жителей Урала уровень притязаний оказался чуть ниже и в целом совпал со средним по стране. Так, в Екатеринбурге справедливой оплатой труда считают 68 тысяч рублей. В Челябинске и Перми достойную жизнь оценили в 62 тысячи рублей. Жители Тюмени хотели бы ежемесячно получать 67 тысяч рублей.

Самые маленькие запросы оказались у жителей Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани. Для комфортной жизни им хватит в среднем 58 тысяч рублей в месяц.

Ранее мы писали, что россияне тратят на продукты питания почти треть зарплаты.

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