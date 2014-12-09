Жители блокадного кольца рядом с Ленинградом смогут получить меры соцподдержки

Законопроект приняли в первом чтении.

Депутаты ЗакСа Петербурга поддержали в первом чтении законопроект губернатора, который наделит льготами жителей блокадного Ленинграда тех, кто в годы войны находился внутри блокадного кольца, вне зависимости от административно-территориального деления города и области.

С 1 января прошлого года дополнительными мерами соцподдержки для граждан, проживавших (родившихся) в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, обратилось 2 856 человек, из которых почти 40 человек родились (проживали) в Ленобласти, территория которой входила в кольцо фашистской блокады.

Общая площадь Ленинграда и пригородов, находившихся в кольце фашистской блокады составляла около пяти тысяч квадратных километров. Многие пригороды сейчас входят в состав Петербурга.

В 2020 году более 2,6 миллиона петербуржцев получили меры социальной поддержки.

Фото: Piter.tv