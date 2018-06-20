Очевидцы: в детском саде в Янино нет электричества и воды

Авария на подстанциях затронула три тысячи человек.

Жители Ленинградской области заявили об отключении в ЖК "Новое Янино" электричества. Также очевидцы рассказывают, что никаких предупреждений о работах не поступало. Также внеплановый блэкаут затронул детский сад. Там же отсутствует вода.

Сидим без света, лифты не работают. До диспетчера не дозвониться. Соседи говорят, что света нет в большом количестве домов рассказывает в соцсетях местная жительница

По данным свидетелей событий, на данный момент есть данные об аварии на подстанции. В ЛОЭСКе заявили, что действительно, в половину двенадцатого дня напряжение пропало на 11 подстанциях поселка Янино Всеволожского района. В результате инцидента без света приходится обходиться около трех тысяч человек.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб