ЗакС нашел проблему в школьном питании Красносельского района

Смольный просят проверить госзаказ, по которому тендер выиграл "Спецстрой".

Петербургские парламентарии обратились с запросом к временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову. Депутатов интересует вопрос школьного питания. Спикер ЗакСа Евгений Никольский считает, что городу следует разобраться в конкурсе на обеспечение образовательных учреждений Красносельского района питанием. По данным специалиста, около 87 процентов контрактов заключено с фирмой "Спецстрой".

У них даже специалистов по приготовлению питания нет. Искусственно созданные лоты исключили возможность "Комбината социального питания" участвовать в этих конкурсах. Создалась обстановка, когда "КСП", стопроцентно государственная собственность, находится на грани банкротства комментирует ситуацию депутат

Депутаты интересуются, какое отношение строительная компания может иметь к социальному питанию. Ранее договоренность о поставках питания была с организацией "Комбинат социального питания Красносельского района" со штатом в 400 человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд Петербурга не будет выселять семью с ребенком из-за долгов за КУ.

Фото: Piter.tv