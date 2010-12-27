Суд Петербурга не будет выселять семью с ребенком из-за долгов за КУ

За 12 месяцев семья задолжала 77 тысяч рублей.

Приморский районный суд Петербурга отказался выселять из квартиры семью с ребенком из-за неуплаты ЖКУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Истец (Жилищное агентство Приморского района) истец требует расторгнуть договор социального найма и выселить злостных неплательщиков по ЖКУ, предоставив иное жилье меньшей площади. В семье проживают четыре взрослых и один ребенок. Последний год они не платят за коммунальные услуги и их долг вырос до 77 тысяч рублей.

По закону, если кто-то без уважительных причин не платит за ЖКУ более 6 месяцев, того могут выселить из занимаемого жилого помещения по договору социального найма. В ходе судебного процесса семья заплатила 30 тысяч. И так как петербуржцы начали принимать меру к погашению задолженности, суд отказал в удовлетворении исковых требований. Семью не выселят из их квартиры.

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Фото: Piter.tv