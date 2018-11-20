Жители Всеволожского района хотят стать частью Петербурга

Петиция за присоединение пригородного района к Петербургу набирает все больше и больше голосов.

Жители Всеволожского района просят присоединить их к Петербургу. Соответствующую петицию активисты создали на портале Change.org еще месяц назад.

За это время петиция набрала 3700 голосов. Цель - 5000 голосов. Далее жители планируют обратиться с ней в органы власти.

В петиции отмечают, что и ранее к Петербургу присоединяли пригородные территории такие как Колпино, Сестрорецк, Пушкин и другие. Многие работают в городе, но не имеют социальных услуг в полном объеме. Жители Всеволожского района уверена, что став частью Петербурга, их условия жизни улучшаться.

Ранее Piter.TV сообщил о результатах петербуржцев на ЕГЭ 2019 по математике и литературе.

Фото: vk.com/vsevolozsk_rulit