Жители Высоцка не знают когда отмечается День российского флага

Опрос провела Высоцкая городская библиотека.

Высоцкая городская библиотека провела опрос на знание символов РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации "Высоцкое городское поселение".

Опрос проводился среди читателей и жителей Высоцка. Ни один из респондентов не знает, когда в России отмечают День государственного флага. Только одна старшеклассница - Юлия Шанина смогла дать правильный ответ. Также 100% опрошенных не знают значения цветов российского триколора. Кто-то пытался строить логическую цепочку, но и это не помогло.

День российского флага отмечается с 1994 года 22 августа. Это связано с тем, что 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, который заменил советский с серпом и молотом.

Именно 22 августа в 12:00 в городской библиотеке Высоцка пройдет литературнй вечер "Гордимся российским флагом", который познакомит с историей возникновения государственных символов

Белый цвет флага символизирует непорочность и невинность, девственность, чистоту. Синий цвет - красоту и величие, славу и честь, мягкость, верность, искренность и честность. Красный цвет - мужество, храбрость и смелость, а также неустрашимость, любовь и великодушие.

Ранее мы сообщали, что День флага отметят в Кировске.

Фото: pixabay.com



