В Кировске отметят День флага

22 августа в Кировске пройдут главные областные мероприятия.

Для празднования Дня Государственного флага Российского Федерации в этом году выбрали Кировск. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В Кировске пройдут все главные областные мероприятия. Сначала состоится праздничное шествие с российским триколором, затем торжественно вручат паспорта 14-летним гражданам, для жителей Ленобласти в городском парке культуры и отдыха пройдет концерт. Во всех районах Ленобласти заготовили бело-сине-красные ленточки и брошюри с гимном.

День Государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом Президента Российской Федерации, отмечается 22 августа.

В июле в Сан-Диего американцев поздравили с Днем Независимости фотографией с российским триколором.

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