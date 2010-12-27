Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Кировске отметят День флага
Сегодня, 14:53
0
nastya960
105

В Кировске отметят День флага

0
 
 

22 августа в Кировске пройдут главные областные мероприятия.

Для празднования Дня Государственного флага Российского Федерации в этом году выбрали Кировск. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В Кировске пройдут все главные областные мероприятия. Сначала состоится праздничное шествие с российским триколором, затем торжественно вручат паспорта 14-летним гражданам, для жителей Ленобласти в городском парке культуры и отдыха пройдет концерт. Во всех районах Ленобласти заготовили бело-сине-красные ленточки и брошюри с гимном.

День Государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом Президента Российской Федерации, отмечается 22 августа.

В июле в Сан-Диего американцев поздравили с Днем Независимости фотографией с российским триколором.

Фото: pixabay.com

Теги: день флага , кировск , ленобласть , россия
Категории: Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5