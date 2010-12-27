Жители Выборга удивлены цветом воды: причиной стала авария на проспекте Победы

Редакция Piter.TV связалась с «Леноблводоканал», чтобы узнать причину нестандартного цвета воды.

Жители Выборга в очередной раз были шокированы цветом воды из-под крана.

Об инциденте стало известно 5 ноября. В компании пояснили, что подобный цвет воды обусловлен ремонтными работами, проходящими на проспекте Победы,4А. Дело в том, что во время проведения аварийно-восстановительных процедур несколько многоквартирных домов попадают под отключение.

Бывает, что после опорожнения сети при запуске водоснабжения ржавчина из старых внутридомовых труб отваливается и поступает вместе с водой. Такой эффект быстро проходит при спуске воды, - прокомментировали в "Леноблводоканале".

Местные жители увидели прозрачную воду из-под крана около 19:00, когда спецслужбы завершили работы на проспекте Победы и включили холодное водоснабжение. В компании добавили, что водоочистные сооружения в Выборге работают в штатном режиме, качестве питьевой воды соответствует требованиям СанПиН. Представители организации также напомнили, что "Леноблводоканал" не обслуживает горячую воду – только холодное водоснабжение и водоотведение. За горячую воду отвечают управляющие компании.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти рецидивист зарезал ножом женщину и попытался убить её дочь.

Фото: pixabay.com, Piter.TV