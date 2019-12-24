Жители Васильевского острова просят закрыть торговые точки у метро "Приморская"

По словам активистов, они мешают проходу к метро, а также ужасают своим внешним видом.

Петербуржцы недовольны, что территорию около станции метро "Приморская" занимают торговые точки. Активисты написали обращение на имя генерального директора ТК на Одоевского, 33. Информация об этом появилась в группе "ВКонтакте" "Сделай район лучше".

Горожане обратили внимание на то, что торговая точка, расположенная между домом №31 и №33 по улице Одоевского мешает проходу в утренние и дневные часы. Также, по их мнению, внешний вид товаров, которые продаются в ТК на первом этаже, оставляет желать лучшего.

Местные жители просят расторгнуть договоры аренды и субаренды и в дальнейшем не заключать их. Ранее активисты уже писали жалобы в Роспотребнадзор, ГАИ, прокуратуру и другие ведомства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жильцы дома на Васильевском борются за детскую площадку, построенную на собственные деньги.

Фото: vk.com/sdelai_raion_luchshe