Жители Васильевского острова просят закрыть торговые точки у метро "Приморская"

Петербуржцы недовольны, что территорию около станции метро "Приморская" занимают торговые точки. Активисты написали обращение на имя генерального директора ТК на Одоевского, 33. Информация об этом появилась в группе "ВКонтакте" "Сделай район лучше".
Горожане обратили внимание на то, что торговая точка, расположенная между домом №31 и №33 по улице Одоевского мешает проходу в утренние и дневные часы. Также, по их мнению, внешний вид товаров, которые продаются в ТК на первом этаже, оставляет желать лучшего.
Местные жители просят расторгнуть договоры аренды и субаренды и в дальнейшем не заключать их. Ранее активисты уже писали жалобы в Роспотребнадзор, ГАИ, прокуратуру и другие ведомства.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что жильцы дома на Васильевском борются за детскую площадку, построенную на собственные деньги.
Фото: vk.com/sdelai_raion_luchshe
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