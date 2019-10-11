Жильцы дома на Васильевском борются за детскую площадку, построенную на собственные деньги

Площадку могут снести, так как она была установлена "самовольно".

Жильцы дома №84А на Большом проспекте В.О. на собственные деньги построили детскую площадку, но сейчас над ней нависла угроза сноса. Дело в том, что разрешение на строительство никто не давал, а ТСЖ не хочет брать участок в аренду у города, сообщил "Мегаполис".

Застройщик не смог благоустроить территорию, поэтому за это пришлось взяться жителям дома. В 2018 году петербуржцы установили на территории качели, песочницу, игровой комплекс, деревянный домик и батут. Так как земля принадлежит комитету имущественных отношений Петербурга, для узаконивания площадки руководству ТСЖ нужно было арендовать участок.

Правление ТСЖ решило этого не делать, так как иначе его участникам придется нести ответственность за безопасность играющих там детей. Из-за этого над площадкой нависла угроза сноса, ведь она была установлена самовольно. Кроме того, кто-то пожаловался на нее на портале "Наш Санкт-Петербург".

Как считает один из жильцов дома, причиной могло стать противостояние бизнесменов и жителей. Дело в том, что помимо квартир в доме также находится бизнес-центр. Есть вероятность, что предприниматели не хотят, чтобы их работе в офисе мешали дети под окнами.

Сейчас жильцы пытаются отстоять объекты, которые установили на собственные средства. Ситуацией заинтересовался начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Богдан Безбах.

Фото: pixabay.com