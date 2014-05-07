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Жители Соснового Бора смогут сняться в фильме о волейболе
Сегодня, 11:20
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Жители Соснового Бора смогут сняться в фильме о волейболе

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Съемки фильма под названием "Чайки" пройдут с 15 июня по 15 июля.

С 15 июня по 15 июля в Сосновом Бору в Ленобласти пройдут съемки фильма "Чайки" о волейболе. У местных жителей появилась возможность попробовать себя в роли актеров массовки. Объявление размещено в группе "КИНОСТАРТ" в соцсети "ВКонтакте".

Лента расскажет современную историю о волейболистках. Правда, других подробностей о фильме нет, так же, как и информации о режиссере.

Создатели проекта ищут актеров массовки в возрасте от 18 до 60 лет. Тех, кого заинтересует это предложение, нужно оставить заявку по ссылке, указанной в группе.

Ранее Павел Деревянко объяснил, почему больше не хочет сниматься в Голливуде.

Фото: pixabay.com

Теги: сосновый бор, съемки фильма
Категории: Кино, Культура, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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