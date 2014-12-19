Жители Шушар, Колпина и Пушкина и не могут попасть домой

На въезде в поселок собралась пробка длиною в несколько километров.

Ограничения в движении ввиду проведения саммита Россия — Африка приводят к пробкам. Кроме того, жителям Шушар, Колпина и Пушкина затруднительно попасть домой. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

Судя по видео, которое предоставил читатель телеграм-канала "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на въезде в Шушары собралась пробка длиною в несколько километров. Некоторые люди, уставшие в дороге, оставляют автомобили у станции метро "Купчино" и идут к месту жительства пешком.

Напомним, что в поселок были ограничены въезд и выезд 26 и 27 июля с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. На территории объекта находятся площадки "Экспофорума".

Ранее мы рассказывали о том, что вечерний Петербург вновь погряз в пробках.

Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург