Жители Шушар, Колпина и Пушкина и не могут попасть домой

Ограничения в движении ввиду проведения саммита Россия — Африка приводят к пробкам. Кроме того, жителям Шушар, Колпина и Пушкина затруднительно попасть домой. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.
Судя по видео, которое предоставил читатель телеграм-канала "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на въезде в Шушары собралась пробка длиною в несколько километров. Некоторые люди, уставшие в дороге, оставляют автомобили у станции метро "Купчино" и идут к месту жительства пешком.
Напомним, что в поселок были ограничены въезд и выезд 26 и 27 июля с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. На территории объекта находятся площадки "Экспофорума".
Ранее мы рассказывали о том, что вечерний Петербург вновь погряз в пробках.
Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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