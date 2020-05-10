Уголовное дело в отношении пырнувшей ножом своего возлюбленного в Шушарах прекращено

На данный момент пара планирует свадьбу.

Мировой судья участка №177 Петербурга прекратила уголовное дело в отношении женщины, которая пырнула ножом своего возлюбленного в Шушарах 20 февраля 2022 года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов в понедельник, 18 сентября.

Инцидент произошел в квартире по улице Валдайской. Пара проводила время совместно с общим другом Г. С. – возлюбленный ранее обвиняемой – уснул, а когда проснулся, "устроил сцену ревности" П. В ходе конфликта он разбил мобильный телефон девушки, взял швабру и пообещал ударить. Тогда она схватила кухонный нож, а С. прокомментировал действие: "Взяла нож, режь".

П. нанесла С. не менее одного удара ножом в область груди, от которой последний испытал физическую боль. Девушка причинила здоровью своего молодого человека тяжкий вред.

Фигурантке вменяли ч. 1 ст. 114 УК РФ, однако потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением. На данный момент пара планирует свадьбу.

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Фото: Piter.TV