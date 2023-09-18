Перед судом в Петербурге предстанет водитель автобуса, из-за которого тяжело пострадала пенсионерка

Перед судом предстанет водитель автобуса, из-за которого тяжело пострадала пенсионерка. Подробности сообщили в пресс-службе городско прокуратуры.
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего водтеля. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По версии следствия, утром 1 июня 2022 года водитель автобуса следовал по проспекту Ветеранов в направлении от улицы Летчика Пилютова в сторону улицы Пионерстроя. Обвиняемый, остановившись на остановке, не дождавшись окончания посадки пассажира, закрыл дверь автобуса, зажав трость пенсионерки, которую последняя держала в руке, после чего возобновил движение. Пожилая женщина упала и получила тяжкие телесные повреждения.
Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее суд Петербурга рассмотрел дело дорожного хулигана, специально протаранившего авто петербуржца.
Видео: прокуратура Петербурга
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