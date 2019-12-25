Суд Петербурга рассмотрел дело дорожного хулигана, специально протаранившего авто петербуржца

Петербургский суд рассмотрел дело о ДТП в Пушкине. Конфликтный мужчина напал на водителя, а потом сказал, что это не он.

Мировой судья судебного участка №177 Петербурга привлекла к административной ответственности петербуржца за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, обвиняемый наехал на другое стоящее транспортное средство на пересечении Петербургского и Кузьминского шоссе, а после этого покинул место ДТП.

По словам потерпевшего, он спокойно ехал, а обвиняемый ехал сзади, нервничал и мигал фарами, хотя была возможность просто объехать. После этого он вышел из машины и подошел к потерпевшему, начал нецензурно выражаться и ударил. Однако и на этом не закончилось – обвиняемый сел в авто и задний ходом въехал в потерявшего.

Однако фигурант свою вину не признал. По его словам, авто он не управлял, а просто садился и вылезал из машины через водительское место. Фото и видео опровергают эти слова.

Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год. Кроме того, полиция усматривает в действиях мужчины часть 2 статьи 167 УК РФ (повреждение имущества опасным для жизни образом).

Ранее сообщалось, что полиция Петербурга задержала подозреваемого в краже автомобиля в Парголово.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга