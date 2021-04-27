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Вечерний Петербург вновь погряз в пробках
Сегодня, 18:47
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Вечерний Петербург вновь погряз в пробках

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Движение ограничил саммит Россия — Африка.

Водители Петербурга снова стоят в пробках из-за ограничений в движении ввиду проведения саммита Россия — Африка. Ситуацию на дорогах показал сервис "Яндекс.Карты" и оценил ее на 6 баллов к 19:00. 

Речь идет преимущественно о южной части города – Московском проспекте и КАД. Напомним, что кольцевая дорога временно перекрыта. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на съезде на Московское шоссе пришлось простоять час.

Кроме того, затруднено движение на внешнем кольце КАД между Таллинским шоссе и Дачным проспектом. На внутреннем та же ситуация: затор наблюдается на развязке с улицей Софийской.

Стоит и центр города в районе станций метро "Адмиралтейская", "Садовая", "Невский проспект" и закрытой "Чернышевской". Пробка затронула и Воскресенскую и Свердловскую набережные.

Ранее мы рассказывали о том, что общественный транспорт на юге Петербурга следует с 40-минутными задержками.

Фото: Piter.TV, скриншот страницы сервиса "Яндекс.Карты"

Теги: автомобильная пробка, саммит россия африка
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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