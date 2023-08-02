Жители Санкт-Петербурга поделились своим опытом использования такси

Совместным проектом "Петербургского дневника" и "Единой карты петербуржца" был проведен опрос, который дал интересные результаты о предпочтениях и мнениях жителей Санкт-Петербурга относительно такси.

Оказалось, что более половины опрошенных обращаются к услугам такси несколько раз в год, что говорит о популярности этого вида транспорта среди горожан. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Интересным фактом является то, что столько же респондентов (50%) оказались не всегда удовлетворены стоимостью поездки. По этому показателю можно сделать вывод о том, что цена является одним из основных факторов, влияющих на удовлетворенность клиентов.

Только 13% опрошенных считают, что стоимость поездки всегда приемлема. Это свидетельствует о том, что большинство горожан ожидают более доступных тарифов.

Однако 53% респондентов ответили, что воспринимают цену такси как "когда как", что, вероятно, связано с варьирующимися тарифами в разные моменты времени или в зависимости от компании такси. Значительная доля жителей – 26% – считают, что цена на услуги такси слишком высока, что может сдерживать их от использования такого вида транспорта.

Ранее сообщалось, что в Петербурге выбирают перевозчика для социального такси

Фото: Piter.TV

