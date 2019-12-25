Петербуржцы открыли 86 тысяч цифровых карт Сбербанка в этом году

Также активно цифровые карты в этом году открывали жители Ленобласти, Калининграда и Архангельска.

По итогам трех кварталов текущего года Сбербанк на Северо-Западе открыл 193 тысячи цифровых карт, из них большая часть – 86 тысяч, оформлены петербуржцами. Всего по СЗФО количество владельцев таких карт приближается к 280 тысячам. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Также активно цифровые карты в этом году открывали жители Ленобласти, Калининграда и Архангельска. Цифровые карты Сбербанка могут быть как дебетовыми, так и кредитными. Пользоваться такими картами можно онлайн и в торговых точках при наличии в смартфоне технологии бесконтактной оплаты.

У таких карт есть неоценимое преимущество – проводить операции по ним можно практически моментально после онлайн-оформления. Карта не имеет пластикового носителя, что в том числе благоприятно влияет на окружающую среду. Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Цифровую карту Сбербанка можно оформить в Сбербанк Онлайн за пару минут. За выпуск и обслуживание карты не нужно ничего платить, карта дается на три года.

В 2020 году "Сбербанк" выдал в 2,5 раза больше образовательных кредитов, чем в прошлом году.

Фото: Piter.TV