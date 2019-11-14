Жители Рубинштейна рассказали, чего не хватает на их улице

Опрос провела организация "Граждане улицы Рубинштейна".

Жителям барной улицы Рубинштейна не хватает элементарной бытовой инфраструктуры. То есть магазинов, булочных. Такого мнения придерживаются 72% опрошенных. Об этом сообщила организация "Граждане улицы Рубинштейна".

В опросе приняли участие 177 человек из 18 домов на Рубинштейна, который документально подтверждали, что они там живут. Так 127 человек пожаловались на нехватку продуктовых магазинов, булочных, ателье.

Ещё 92 человека хотели бы видеть поблизости спортивный зал, 88 человек – центр досуга, 72 человека отметили нехватку книжных магазинов и магазинов одежды.

Отметим, улица Рубинштейна считается самой ресторанной улицей Петербурга.

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Фото:pixabay