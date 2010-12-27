Двое злоумышленников похитили и избивали мужчину в Приозерске

Они пытались найти знакомого потерпевшего.

Следственный комитет задержал в Приозерске двух подозреваемых в похищении человека. В пятницу, 7 июля они приехали в деревню Раздолье, насильно усадили потерпевшего в автомобиль и отвезли его в подвал дома в поселке Сосново. Злоумышленники требовали у 26-летнего мужчины организовать встречу с его знакомым. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области.

Подозреваемые избивали потерпевшего до тех пор, пока он не согласился выполнить требования. По предварительным данным, похитители искали мужчину, с которым один из них поссорился в кафе поселка Сосново.

Мужчина сообщил о своем похищении в правоохранительные органы. Следователи и сотрудники ОМВД задержали двух местных жителей. Первому – 21 год, второму – 26 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека группой лиц, с применением насилия опасного для жизни или здоровья".

На данный момент следователи устанавливают детали происшествия, а также ищут других возможных участников преступной группы.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге четверо мужчин похитили девушку из-за неразделенной любви.

Фото: СУ СК России по Ленинградской области / ВКонтакте