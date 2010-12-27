Жители Петербурга выступят против уничтожения скверов и садов в историческом центре

Пикеты пройдут у Смольного, Законодательного Собрания и в сквере на Кузнечном переулке.

Жители Петербурга выйдут с пикетами против уничтожения скверов и садов в историческом центре города. Об этом сообщает в соцсетях группа "Центральный район за комфортную среду".

Активисты встретятся у Смольного, Законодательного собрания и в сквере на Кузнечном переулке 10, 11 и 12 апреля.

Центр города продолжают превращать в каменные джунгли. Но мы, жители Петербурга, убеждены, что правильное градостроительное развитие выглядит совершенно иначе! Город остро нуждается в музеях Блокады и Достоевского, но только не путем уничтожения последних зеленых уголков с деревьями... Новые культурные центры можно и нужно разместить в разрушающихся зданиях исторического центра, предварительно проведя там ремонт.

Ранее мы писали о петербургских предпринимателях, которые вышли к Смольному с акцией против незаконной торговли.

Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"