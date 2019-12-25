Когда образуются очереди для одиночного пикетирования, то это уже приобретает характер массовой акции.

Госдума предлагает признавать митингами очереди на пикеты, а также массовые передвижения граждан в общественных местах. Соответствующий законопроект внёс депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин.

Массовые мероприятия предлагают запретить возле зданий оперативных служб — таких как МВД или ФСБ. Предполагается, что митинги и очереди на пикеты могут парализовать их работу.

Также отмечается, что власти могут перенести или отменить мероприятие из-за чрезвычайной ситуации, террористического акта либо при наличии реальной угрозы их возникновения.

Изобретательность некоторых граждан на очень высоком уровне. Дмитрий Вяткин, депутат Госдумы

По его словам, когда образуются очереди для одиночного пикетирования, то это уже приобретает характер массовой акции.

В законопроекте прописан запрет для журналистов, работающих на массовых акциях. Они не будут иметь права участвовать в них, а также организовывать.

Ранее в Госдуму внесли проект, запрещающий иноагентам занимать госдолжности.

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