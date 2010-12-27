Петербургские предприниматели вышли к Смольному с акцией против незаконной торговли

Во вторник, 24 октября участники движения "За малый бизнес" провели пикет против незаконной торговли возле Смольного.

Во вторник, 24 октября участники движения "За малый бизнес" провели акцию против незаконной торговли возле здания петербургского правительства. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на "Комсомольскую правду".



По словам участников пикета, предприниматели Петербурга несколько лет ждали законопроекта о ярмарках, который должен был вступить в силу 1 марта текущего года. Но закон так и не был принят.



Участники пикета пожаловались на порядок проведения первых конкурсов по выбору операторов ярмарок, которые прошли в октябре. По их словам, требования оказались слишком жесткими. Такая организация стала причиной отсечения большей части участников рынка. Также информация о проведении самого конкурса была опубликована в очень короткие сроки, отметили общественники./



Петербургские предприниматели обратились к чиновникам Смольного с требованием ввести за организаторами ярмарок жесткий контроль, допустить к конкурсам всех участников рынка операторов, пресечь проявления коррупции организаторов конкурсов, а также прекратить монополизировать рынок ярмарочной торговли.

