Жители Петербурга могут накопить на покупку машины быстрее других россиян

Для покупки подержанной Lada Priora понадобится 4,8 медианных зарплаты

Жители Северо-Западного федерального округа, в частности Санкт-Петербурга, могут накопить на машину быстрее россиян из других регионов. Об этом говорит исследование экспертов рекрутингового сервиса "HeadHunter" и "Авто.ру".

За основу исследования были взяты среднеквартальная цена на самые популярные автомобили среди россиян: Ford Focus и Lada Priora от 8 до 15 лет. Кроме того, был изучен медианный заработок (величина, которая делит всех работающих на две равные части: у половины зарплата выше данной суммы, а у другой — ниже), который предлагают работодатели в вакансиях на "HeadHunter"

Так, жителям СЗФО понадобится 4,8 медианных зарплаты, чтобы купить подержанную Lada Priora. Для приобретения Ford Focus уйдёт 11,2 медианных зарплат. Отметим, что в топ-3 рейтинга также вошли Центральный и Уральский федеральные округа.

Ранее сообщалось, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor решил продать завод в Петербурге.

Фото: Piter.tv