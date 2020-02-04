МВД прикрыло крупную сеть автосалонов, которые проворачивали аферы в автобизнесе

От действий аферистов пострадали более 300 автовладельцев в Москве, Белгороде, Орле и Курске. Сумма причиненного ущерба свыше 100 миллионов рублей.

На территории 4 областей России МВД прикрыло крупную сеть автосалонов, где продавали авто с пробегом.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Белгородской и Орловской областей пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в мошенничестве при реализации автотранспортных средств.

Установлено, что преступники зарегистрировали несколько юрлиц, арендовали помещения в Москве, Курске, Орле и Белгороде, где оборудовали автосалоны. Они брали у граждан для реализации автомобили, продавали, а все вырученные средства оставляли себе. В итоге более 300 человек остались без автомобилей и денег. Предварительно, ущерб, причиненный обманутым гражданам, составил более 100 миллионов рублей.

Следственным управлением УМВД России по Белгородской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ. В отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Еще 2 активных участника преступного сообщества объявлены в розыск.

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