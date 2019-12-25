Стало известно, какие автомобили петербуржцы чаще покупали в 2020 году

В топ-10 лидирует Volkswagen Polo 5-го поколения.

Проанализировав российский авторынок, издание "НьюИнформ" создало топ-10 самых продаваемых автомобилей в Петербурге за первый квартал 2020 года.

Замыкает топ Kia Optima стоимостью 1 400 000 рублей. "Оптиму" успели купить 410 раз. На девятой строчке расположилась Skoda Rapid стоимостью почти 800 тысяч рублей. Ее купили 499 раз. Строчкой выше расположилась представительница российского автопрома LADA Largus стоимостью 628 тысяч рублей. Ее приобрели 539 петербуржцев. Hyundai Solaris успели купить 625 раз, новый "Солярис" стоит 765 тысяч рублей. Mitsubishi Outlander за 1 709 000 рублей купили 675 раз.

Топ-5 открывает LADA Vesta за 645 тысяч рублей, ее купили 730 горожан. Volkswagen Tiguan за 1 619 000 рублей приобрели 851 раз. На третьей строчке расположилась KIA Rio за 775 тысяч рублей. Ее купили 962 раза. Строчкой выше стоит Hyundai Creta за 975 тысяч рублей. "Крету" купили 1 093 раз.

Лидером топа стал Volkswagen Polo. Ее купили 1 248 раз за 717 тысяч.

Издание отмечает, что названные цены на автомобили примерные.

Ранее Piter.TV создал топ-10 взяточников Петербурга.

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