Жители Ольгино не поверили в намерение властей перенести "АБЗ № 1" в "Белоостров"

Планы КГА местные жители посчитали намеренно запущенной "уткой".

Активисты МО "Лахта-Ольгино" заподозрили обман в публикации чиновниками информации о переносе "АБЗ № 1" в промзону "Белоостров". Озвученные планы Комитетом по градостроительству могут быть намеренно запущенной "уткой" для снижения протестного накала, считают жители.

Портал Piter.TV со ссылкой на опубликованный ранее комментарий Комитета по градостроительству (КГА) в "ВКонтакте" сообщал, что администрация Петербурга рассматривает возможность переноса "АБЗ №1" в промзону "Белоостров".

Обнародованные сведения вызвали сомнение у активистов движения "Против АБЗ", выступающих за отмену перебазирования завода в Конную Лахту. Жители МО "Лахта-Ольгино", ведущие более полугода переписку с профильными комитетами Смольного и депутатами, задались вопросом: почему вновь рассматривается промзона, которая раньше была исключена из списка альтернативных площадок. Например, о том, что "АБЗ № 1" нельзя разместить в "Белоострове" сообщал Комитет по промышленной политике в ответ на запрос о предоставлении данных по 63 площадкам депутата Надежды Тихоновой. В качестве причины указывалось намерение ПАО "Федеральный испытательный центр" (ФИЦ) построить в промзоне центр для испытания электрооборудования.

Данных о нахождении Центра ФИЦ среди резидентов промзоны "Белоостров" нет, равно как и информации об изменениях по реализации проекта. Активисты также сочли странным, что с инициативой переноса выступило руководство "АБЗ № 1", для которого сохранение базы рядом с городом имеет значение при доставке горячего асфальта. По мнению активистов, опубликованная КГА информация может быть либо ошибкой сотрудника КГА, либо намеренно запущенной"уткой" чиновников, решивших таким образом снизить накал протестных настроений. Для получения разъяснений о поиске альтернативных площадок под "АБЗ № 1", жители направили запрос в профильные комитеты Петербурга.

Одновременно с этим активисты начали изучать опубликованный на сайте администрации города проект о внесении изменений правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Петербурга. Жителями МО "Лахта-Ольгино" работа проводится в рамках подготовки предложений по внесению изменений в ПЗЗ и Генплан города для сохранения "зеленой зоны" на участке Конной Лахты, где ранее Центр "ЭКОМ" провел исследования и выявил присутствие краснокнижных птиц и растений. Обследованная территория включает в себя часть территории промзоны "Конная Лахта" и участок для "АБЗ № 1".

Отметим, на сегодняшний день сам факт инициации новых поправок в действующий ПЗЗ и организация в связи с этим публичных слушаний выглядит странно. Документ по своей сути является дополнением к Генеральному плану города и разрабатывается на его основе. В Санкт-Петербурге планируется к 1 марта 2021 года принять новый Генплан. Проект уже разработан и в ближайшей перспективе должен быть вынесен на публичные обсуждения. То есть предлагаемый сегодня проект ПЗЗ, в случае его утверждения после слушаний ориентировочно в январе 2021 года, просуществует всего 2 месяца. А может и меньше из-за новогодних праздников. После принятия нового Генплана придется разрабатывать абсолютной новый проект ПЗЗ, заново инициировать слушания и проводить работу по учету вновь внесенных предложений от жителей города.

Напомним, ранее СМИ сообщали о намерении жителей Лахты внести предложения по изменению функционального зонирования района Конной Лахты и сохранения там "зеленой зоны". Однако реализовать свое право жители не могут из-за отсутствия публичных слушаний, которые должна была организовать администрация Приморского района.

Фото: Против АБЗ. Лахта, ЖК "Юнтолово", Ольгино / "ВКонтакте"